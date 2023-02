Modelo desmembrada em casa dos horrores montada para desfazer o cadáver

AFP/JN Hoje às 16:20 Facebook

A polícia de Hong Kong deteve quatro pessoas pelo homicídio e desmembramento de uma modelo de 28 anos, após uma disputa financeira com a família do ex-marido. Suspeitos arrendaram uma casa com o intuito único de se livrarem do cadáver.

Os restos parciais da influente Abby Choi, que na semana passada foi capa digital da revista de moda "L'Officiel Monaco", foram encontrados numa casa montada como local de desmembramento. "Ainda estamos à procura da cabeça", revelou o superintendente Alan Chung aos repórteres, depois de revelar que os membros da mulher tinham sido descobertos dentro de um frigorifico.

A casa estava equipada com uma serra elétrica e um moedor de carne, que tinha sido utilizado para triturar carne humana. "Dois potes com um estufado que se crê conter tecido humano" foram deixados no local, acrescentou ele.

O ex-marido de Choi, um homem de 28 anos com o apelido de Kwong, foi preso por homicídio no sábado à tarde quando tentava fugir da cidade de barco, disse Chung. O pai, a mãe e o irmão mais velho do homem tinham sido presos com a mesma acusação um dia antes.

"Acreditamos que a vítima e a família do seu ex-marido tiveram muitas disputas financeiras envolvendo enormes somas. Alguém estava insatisfeito com a forma como a vítima lidou com os seus bens, o que se tornou um motivo para matar"", explicou Chung aos jornalistas.

Casa onde a modelo terá sido desmembrada Foto: EPA/JEROME FAVRE

Choi foi dada como desaparecida pela primeira vez na quarta-feira. Ela foi alegadamente vista pela última vez pelo irmão do seu ex-marido, que também trabalhava como motorista, mas a polícia revelou que a família tinha anteriormente mentido para enganar os investigadores.

A casa tinha sido alugada recentemente e não estava mobilada - sugerindo que tinha sido montada para se desfazer do corpo de Choi, acrescentou ele. Cerca de uma centena de polícias estavam no sábado a passar a pente fino um cemitério suspeito de ser o local de despejo de alguns dos restos mortais de Choi.