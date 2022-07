Moldávia proibiu passagem de tropas russas da Transnístria no seu território

JN/Agências Hoje às 14:26 Facebook

As autoridades da Moldávia proibiram, esta sexta-feira, a passagem pelo seu território de tropas russas estacionadas na região separatista russófona da Transnístria, na zona leste do país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou que "os oficiais do chamado grupo operacional das forças russas, uma formação estacionada de forma ilegal em território moldavo e que viola o estatuto de neutralidade, não puderam entrar em território da Moldova".

"A rotação de forças do contingente russo desenrolou-se de acordo com o mecanismo estabelecido para evitar riscos e garantir o movimento coordenado do pessoal", esclareceu o ministério, num comunicado.

A postura das autoridades da Moldávia continua a passar por "restabelecer o processo de retirada das tropas russas e dos depósitos de munições que se encontram no território", acrescentou a mesma fonte.

A região da Transnístria, cuja população é maioritariamente russa e ucraniana, aumentou o seu protagonismo nos últimos meses pela sua ligação com o Governo russo e pela sua posição geoestratégica importante.

As autoridades de Kiev afirmaram que terá havido incursões russas no oeste da Ucrânia a partir da Transnístria, que faz fronteira com o território ucraniano.