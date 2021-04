Monge budista salvo de gruta inundada ao fim de quatro dias

JN Hoje às 10:19 Facebook

Um monge budista foi resgatado de uma gruta inundada, na Tailândia, onde esteve preso durante quatro dias.

O monge, identificado pela equipa de resgate como Phra Ajarn Manas, 46 anos, estava em peregrinação, vindo de outra província, e tinha entrado na gruta Phra Sai Ngam, em Phitsanulok, no sábado, para meditar.

No domingo, formou-se uma tempestade incomum, que continuaria nos dias seguintes, inundando partes da gruta, explicou a unidade de resgate responsável pela operação de salvamento. Na terça-feira à tarde, alguns moradores locais ainda tentaram procurar o monge, receando que estivesse "inconsciente por não ter comida", mas tiveram de cancelar a operação cerca de uma hora depois de a terem iniciado devido ao aumento do nível da água.

E foi então que os especialistas entraram em cena: 17 mergulhadores com o objetivo comum de encontrarem e libertarem o monge do local. "Às 11.30 horas da manhã (de quarta-feira), resgatámos com sucesso Phra Manas da gruta", anunciaram no Facebook. Já em solo firme e seguro, o monge recebeu cuidados de saúde primários.

Este resgate traz à memória coletiva o famoso salvamento de 2018, quando uma equipa resgatou 12 meninos tailandeses e o seu treinador de futebol de uma gruta inundada na cidade de Chiang Rai, no norte do país.