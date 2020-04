Morreram 604 pessoas em Itália num dia e os novos casos continuam a diminuir

Rita Neves Costa Hoje às 17:09, atualizado às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O último balanço da Proteção Civil de Itália dá conta de 604 vítimas mortais e 3039 casos confirmados com Covid-19 num dia, menos 550 do que na segunda-feira.

Este é o terceiro dia consecutivo de descida dos casos confirmados do novo coronavírus num dia em Itália. Esta terça-feira foram registados 3039 pessoas infetadas com Covid-19.

No total, há mais de 94 mil pessoas com a infeção ativa pelo novo coronavírus. Destas, mais de 68 mil estão a recuperar em casa, enquanto mais de 28 mil doentes estão internados em hospitais. Mais de três mil doentes permanecem nos cuidados intensivos, menos 106 do que na segunda-feira.

O número de mortes continua elevado: num dia morreram mais 604 pessoas em Itália, o que aumenta o número de vítimas mortais para 17127 desde o início da pandemia.

Mais 1555 pessoas ficaram curadas da Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de recuperações desde fevereiro é superior a 24 mil casos.