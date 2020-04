Morreram 636 pessoas em Itália nas últimas 24 horas

Rita Neves Costa Hoje às 17:12 Facebook

Nas últimas 24 horas, 636 pessoas morreram com Covid-19 em Itália. O último balanço da Proteção Civil do país avança com mais de mil recuperados e mais 3599 casos confirmados num dia.

O número de mortes voltou a aumentar face ao dia de domingo: são mais 111 vítimas mortais. Desde o início da pandemia, já morreram 16523 pessoas em Itália com Covid-19.

Segundo o jornal "La Stampa", as mortes registadas nas últimas 24 horas referem-se a casos diagnosticados há pelo menos 10 dias. Por isso, o aumento poderá não refletir um agravamento do surto no país.

O número de casos confirmados diminuiu esta segunda-feira (3599): menos 717 do que no domingo. Desde fevereiro, mais de 132 mil pessoas ficaram infetadas com o novo coronavírus e mais de 22 mil ficaram curadas.