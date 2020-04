Morreram mais 260 pessoas com Covid-19 na Itália. São menos 155 do que ontem

Rita Neves Costa Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O último balanço da Proteção Civil de Itália aponta para mais 260 vítimas mortais pelo novo coronavírus. São menos 155 mortes do que no dia anterior. Desde 15 de março que não havia menos de 300 mortes por Covid-19. Até hoje.

Desde o início da pandemia, já morreram 26644 pessoas infetados com o novo coronavírus em Itália. Foram registados mais 1808 curados em 24 horas, o que eleva o total para 64928 doentes recuperados da Covid-19.

Foram detetadas mais 2324 novas infeções no país e o número atual de infetados por Covid-19 é de 106103. Entre pessoas curadas e falecidas, desde o início da pandemia, mais 197 mil pessoas tiveram o novo coronavírus em Itália.

Há 2009 pessoas internadas em cuidados intensivos (menos 93 do que no sábado) e há ainda 21372 doentes hospitalizados com sintomas. Em casa, estão mais de 82 mil pessoas a recuperar da Covid-19.

O país vai começar a sair do confinamento a partir de 4 de maio. Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o primeiro-ministro italiano referiu que os setores da construção e de manufura vão poder retomar atividade no início de maio. Contudo, Giuseppe Conte referiu que os italianos terão de esperar mais tempo para ter total liberdade de circulação.