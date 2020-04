Morreram mais 454 pessoas com Covid-19 na Itália. Novos infetados baixam

Rita Neves Costa Hoje às 17:38 Facebook

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 454 mortes associadas ao novo coronavírus na Itália. Há mais 2256 infetados com Covid-19, um dos números mais baixos no último mês.

O país atingiu esta segunda-feira as 24114 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. No entanto, a grande novidade está no número de pessoas doentes em Itália, que registam um decréscimo significativo. Há 108237 casos ativos e positivos pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados da Proteção Civil italiana, há agora 48877 pessoas dados como recuperadas da infeção. Nas unidades de cuidados intensivos permanecem 2573 pessoas, uma redução de 62 doentes face a domingo. Quase 25 mil pessoas estão hospitalizadas.