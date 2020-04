Morreram mais 523 pessoas por Covid-19 em Espanha

Rita Neves Costa Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O último balanço da pandemia em Espanha dá conta de mais 523 mortos em 24 horas. As infeções aumentaram mais de cinco mil num único dia.

O número de vítimas mortais com o novo coronavírus continua a diminuir em Espanha, no entanto o número de contágios subiu cerca de 3% (mais 5092 casos confirmados do que na terça-feira).

No total desde o início da pandemia, 18579 pessoas morreram no país, enquanto o número de pessoas infetadas sobe para as 177633. Os curados superam as 70850 pessoas.

O Congresso dos Deputados está reunido esta quarta-feira na primeira sessão de controlo para o Governo desde o início do estado de emergência. Desta sessão poderá sair um pacto estatal, entre Governo e a oposição, de combate ao novo coronavírus.