Nas últimas 24 horas, morreram mais 585 pessoas com Covid-19 em Espanha. O país tem agora uma taxa de letalidade da infeção de 10,5%.

O Ministério da Saúde de Espanha ainda não incluiu os recentes dados da Catalunha, que na quinta-feira elevou o número de mortes para mais 3341 pessoas na região. Este aumento do número de vítimas mortais tratam-se de doentes que morreram fora dos hospitais, na Catalunha. O Governo espanhol estará a tentar unificar os parâmetros de contagem com as comunidades. No total, desde o início da pandemia, morreram 19478 pessoas em Espanha.

Segundo o jornal "El Mundo", morreram mais 11300 pessoas em lares devido ao novo coronavírus e apenas 52% fazem parte dos números oficiais. Ainda, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 5252 casos confirmados de Covid-19, subindo o total para os 188068 infetados. Os recuperados são agora de 74797 pessoas.