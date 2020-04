Morreram mais 619 pessoas em Espanha num dia. Número volta a subir

Rita Neves Costa Hoje às 10:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas últimas 24 horas morreram mais 619 pessoas em Espanha com Covid-19. O número de vítimas mortais voltou a subir num dia.

Após três dias consecutivos de descida no número de mortes, a Espanha voltou a registar uma subida: mais 619 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus, o que eleva o total de mortes para 16972.

O número de infetados em 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol deste domingo, aumentou para 4167. Os casos de Covid-19 no país superam agora os 166 mil doentes, dos quais mais de 62 mil já tiveram alta hospitalar. Uma percentagem de 38% dos infetados, desde o início da pandemia, foi considerada curada.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez está este domingo reunido com os presidentes das regiões autónomas, a quem pediu "coordenação, transparência e lealdade" no combate à pandemia da Covid-19.