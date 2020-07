Morreram os gémeos siameses mais velhos do mundo

JN Hoje às 19:45 Facebook

Os gémeos siameses mais velhos do mundo morreram, no sábado, aos 68 anos.

Ronnie e Donnie Galyon, do Estado norte-americano do Ohio, nasceram com o abdómen unido, em outubro de 1951. Em 2014, pouco tempo depois de terem feito 63 anos, passaram a ser os gémeos siameses a viver durante mais tempo, em todo o mundo.

Xipofagia acontece quando uma parte do corpo dos gémeos se unem durante a gestação

A notícia da morte chegou, no sábado, através do irmão, Jim Galyon: Ronnie e Donnie morreram no lar onde viviam.

Pela condição com que nasceram e pela forma como esta foi encarada pela família, viveram uma vida pouco tímida. Em crianças, começaram a aparecer em carnavais e circos, transformando o problema de saúde em atração. Uma atração que, escreve a imprensa local, terá sustentado a família dos gémeos durante vários anos. Ronnie e Donnie desistiram do entretenimento em 1991 e viveram sozinhos até 2010, ano em que foram estrelas de um documentário do canal TLC. A partir dessa altura, novos problemas de saúde obrigaram-nos a ir morar com familiares.

O caso dos irmãos levou a comunidade da cidade de Dayton, a angariar fundos, que permitiram a compra de uma cadeira de rodas personalizada.