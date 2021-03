Morreu a menina de dois anos resgatada ao largo das Canárias

Hoje às 15:21 Facebook

Uma criança de dois anos, que tinha sido resgatada de um barco com 50 migrantes, morreu depois de estar internada vários dias no hospital, em estado grave. A menina chegou a território espanhol com hipotermia e já tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória na altura do desembarque.

Nabody, a menina que tinha vindo de Mali, com a mãe e a irmã mais velha à procura de uma vida melhor, morreu, este domingo, no Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canária, segundo as autoridades espanholas. Estava nos cuidados intensivos desde terça-feira.

A criança foi resgatada de um barco com cerca de 50 migrantes africanos ao largo das ilhas Canárias, em Espanha. Quando chegou a solo espanhol, Nabody estava em estado de grave de hipotermia. Sofreu também uma paragem cardiorrespiratória quando desembarcaram, mas os enfermeiros da Cruz Vermelha espanhola, que socorreram a criança, conseguiram estabilizá-la no local.

A embarcação tinha saído de Dakhla, no Saara Ocidental, e estava no mar há cerca de cinco dias. Depois de ter sido intercetado pelas autoridades espanholas, o grupo de migrantes foi levado para porto de Arguineguin, na ilha de Gran Canária. No barco estavam 29 mulheres, uma delas grávida, 14 homens adultos e ainda nove crianças. Dessas, seis foram transportadas para o Hospital Materno Infantil de Las Palmas, uma em estado grave e as outras com sintomas de hipotermia, de acordo com o serviço de urgência das Ilhas Canárias.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, já reagiu no Twitter, com pesar, à morte da menina.

Nabody é já a 19.ª vítima mortal da rota de migração das Canárias, só este ano. De acordo com o jornal "El País", quase três mil pessoas já chegaram ao arquipélago por mar, a partir da costa africana, desde o início do ano. Só esta semana, 356 migrantes desembarcaram em nove barcos diferentes, com resultados trágicos: três mortos e mais de 20 hospitalizados.