Morreu a mulher mais velha da América Latina e a terceira do mundo

A mulher mais idosa do Brasil, Francisca Celsa dos Santos, considerada a terceira pessoa mais velha do mundo, morreu aos 116 anos.

A idosa morreu de pneumonia em Fortaleza, no estado do Ceará, na terça-feira, quando faltavam 16 dias para o 117.º aniversário, disse uma das netas, Fernanda Aliny Barroso Celsa, ao jornal "Folha de São Paulo" e ao portal de notícias G1.

A neta acrescentou que um dia antes de morrer, a brasileira foi reconhecida como a mulher mais velha da América Latina pelo Livro de Recordes Guinness. Francisca, que viveu durante duas pandemias, a atual e a gripe espanhola, entre 1918 e 1919, não foi infetada com o novo coronavírus, mas acabaria por morrer na sequência do agravamento de uma pneumonia.

Francisca Celsa dos Santos nasceu a 21 de outubro de 1904 na cidade de Cascavel, no Ceará, de acordo com o Grupo de Investigação Gerontológica (GRG), com sede nos Estados Unidos, uma organização fundada em 1990 que acompanha as pessoas com mais de 110 anos. Era a terceira pessoa mais velha do mundo, depois da japonesa Kane Tanaka, com 118 anos, e da francesa Lucile Randon, com 117.