Morreu antigo rei grego Constantino II

JN/Agências Ontem às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo rei Constantino II, que reinou de forma breve na Grécia, durante os anos 1960, morreu hoje em Atenas, com 82 anos, anunciou a estação pública grega ERT.

O ex-rei "morreu (...) depois de um ataque cerebral", anunciou a ERT. Tinha sido hospitalizado em Atenas na semana passada a sofrer de problemas respiratórios, segundo meios gregos.

Descendente da família real Schleswig-Holstein-Glücksburg, Constantino era primo do rei britânico Carlos III e padrinho do seu filho William. Era também irmão de Sofia, a mãe do rei Felipe VI, de Espanha.

PUB

A monarquia na Grécia foi abolida por referendo em 1974, acabando com a dinastia instaurada em 1863 pelo bisavô de Constantino II, Georges I.

Constantino II tinha acedido ao trono com 23 anos, em 1964, em um dos períodos mais agitados da história contemporânea grega.

As crises políticas de então criaram um terreno favorável a um golpe de Estado, designado dos coronéis, em abril de 1967, e aos sete anos da junta que a CIA foi acusada de apoiar.

Segundo documentos diplomáticos dos EUA divulgados mais tarde, Constantino tentou impor a lei marcial em 1967 para evitar o regresso de Georges Papandréou, ou do filho socialista Andréas, eleito primeiro-ministro 15 anos mais tarde.

Abandonou o país em 1968 e viveu em Londres durante 40 anos, antes de regressar à Grécia em 2013.

Casado com Anne-Marie, irmã da rainha Margarida II, da Dinamarca, deixa cinco filhos.