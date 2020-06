Morreu Bob, o gato que deu uma vida nova a um sem-abrigo perdido nas drogas

JN Hoje às 20:36 Facebook

Morreu, esta segunda-feira, aos 14 anos, o gato Bob. De pêlo dourado e cachecol de lã azul, o animal ficou conhecido pelo papel que teve na vida do inglês James Bowen, numa luta contra a toxicodependência.

A relação entre homem e felino começou em 2007. Na altura, James, 28 anos, era sem-abrigo em Londres e lutava contra a toxicodependência em que estava mergulhado. Num dos vários passeios pela capital britânica, viu um gato bebé que, como ele, vagueava sozinho, e adotou-o. O animal, de pêlo dourado e vestido com um cachecol de lã azul, passou a viver sobre o ombro do novo amigo e os dois tornaram-se uma dupla inseparável. A tal ponto que a relação inspirou vários livros.

Em 2012, foi lançado o livro "Um Gato de Rua Chamado Bob", sobre a amizade entre James e o gato, a que se seguiram três sequelas -"O Mundo Segundo Bob", "Um Presente de Bob" e "O que Aprendi com Bob" - que somaram mais de oito milhões de cópias. Este último livro foi, inclusivamente, lançado em Portugal em dezembro de 2018. Em 2016, foi ainda lançado ainda um filme sobre a história.

"O Bob salvou a minha vida. É tão simples como isso. Deu-me muito mais do que companheirismo. Com ele ao meu lado, encontrei o meu Norte e o propósito que me faltava", escreveu James Bowen numa nota partilhada nas redes sociais, em reação à morte daquele que é um dos felinos mais famosos do mundo. "O sucesso que alcancámos juntos através dos nossos livros e filmes foi milagroso. Ele conheceu milhares de pessoas, tocou milhões de vidas. Nunca houve um gato como ele. E nunca haverá. Sinto que a luz da minha vida se apagou. Nunca vou esquecê-lo", rematou.

Para Paul McNamee, editor do jornal "The Big Issue", o gato Bob não só mudou a vida de James como também "mudou a vida do mundo inteiro".