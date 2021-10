Morreu Colin Powell, o homem que lançou as bases da 2.ª Guerra do Golfo

Hoje às 13:31 Facebook

O general Colin Powell morreu vítima de complicações associadas à covid-19, anunciou a família.

Republicano, Colin Powell, de 84 anos, foi o primeiro afro-americano a chegar a secretário de Estado, um dos cargos mais importantes na governação dos EUA, nomeado em 2000.

"Perdemos um extraordinário e amoroso marido, pai, avô e um grande americano", anunciou a família, em comunicado, citado pela BBC. "Queremos agradecer ao pessoal médico pelo tratamento cuidado" prestado antigo secretário de Estado de George W. Bush.

Colin Powell ficou associado à invasão do Iraque em 2003, ao ter afirmado que o Iraque tinha armas de destruição massiva, abrindo caminho à aprovação do Conselho de Segurança da ONU para a segunda Guerra do Golfo, que terminou com o derrube de Saddam Hussein e abriu uma ferida na região que nunca mais sarou.