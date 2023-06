Morreu Daniel Ellsberg, denunciante dos "Documentos do Pentágono"

JN / AFP Hoje às 09:48 Facebook

O norte-americano Daniel Ellsberg, que divulgou documentos confidenciais sobre o planeamento da guerra no Vietname em 1971, no caso conhecido como "Pentagon Papers" ("Documentos do Pentágono", em tradução livre), morreu, esta sexta-feira, aos 92 anos, anunciou a família, em comunicado de imprensa.

"Morreu de cancro do pâncreas, que foi diagnosticado em 17 de fevereiro. Não sofreu nenhuma dor e estava ao lado da sua amada família", detalharam esposa e filhos.

Em março, Ellsberg anunciou que tinha um cancro incurável e que lhe restavam apenas "de três a seis meses de vida".

O ex-analista militar Daniel Ellsberg ficou famoso no início da década de 1970 após divulgar sete mil documentos sigilosos que revelavam que vários governos americanos tinham mentido ao público sobre a Guerra do Vietname (1955-1975). Os documentos revelavam ainda que, ao contrário das afirmações de vários altos funcionários americanos, os EUA não poderiam vencer a guerra no Sudeste Asiático e que, mesmo assim, Washington havia apostado numa escalada militar.