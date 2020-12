Morreu Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil

JN / Com agências Hoje às 15:49 Facebook

Morreu Joseph Safra, considerado pela "Forbes" o homem mais rico do Brasil. O banqueiro e dono do Banco Safra faleceu esta quinta-feira, de manhã, aos 82 anos.

Um comunicado deste grupo que ergueu e dirigia atribui a morte a "causas naturais". "É com imenso pesar que comunicamos a morte do senhor José Safra, de 82 anos, de causas naturais", diz a nota do Banco Safra, sem adiantar mais pormenores, referindo apenas que a morte ocorreu em São Paulo, a cidade onde residia.

O Banco Safra é a empresa mais conhecida do seu património - é o quarto maior banco privado do Brasil e está presente em 24 países. Faz parte de um conglomerado de empresas na América, Europa e Ásia que inclui o banco suíço Sarasin.

Em 2019, Joseph Safra tornou-se o homem mais rico do Brasil, segundo a revista "Forbes", com uma fortuna estimada em 119,08 mil milhões de reais, cerca de 18,9 mil milhões de euros. Superava assim o empresário Jorge Paulo Lemann, que estava no topo do ranking do país desde 2013. Foi ainda considerado o 64º homem mais rico do mundo, em 2020, pela "Forbes".

De origem judia, Joseph Safra nasceu no Líbano em 1938. Imigrou para o Brasil nos anos 60 para dar continuidade aos negócios que o pai tinha iniciado na maior economia sul-americana e para construir as bases do que viria a ser o Grupo Safra.

O pai, Jacob Safra, era um banqueiro libanês que em meados do século XIX fundou uma instituição financeira na Síria, para oferecer crédito e operar câmbio e ouro, e que em 1920 criou o Banco Jacob Safra, em Beirute.

Em 1955, Joseph fundou, com os seus irmãos Moise e Edmond, o Banco Safra, hoje um importante grupo financeiro e de investimentos. Ele e o irmão Moise foram os grandes responsáveis pela ascensão do grupo.

Já em 2006, Joseph, conhecido como o patriarca da mais tradicional família de banqueiros do Brasil, assumiu o grupo por completo ao comprar a parcela de 50% dos negócios do irmão, Moise, que morreu em 2014.

O irmão mais velho, Edmond, chegou a operar no Brasil, mas rumou para Nova Iorque. Fundou o Republic National Bank, que foi vendido em 1999 ao HSBC. Pouco tempo depois, Edmond morreu num incêndio provocado em sua casa, no Mónaco.

Entre os ativos do Grupo Safra, destaca-se o edifício Gherkin, um dos mais famosos do Reino Unido e que foi adquirido em 2014 por 726 milhões de libras (cerca de 800 milhões de euros).

Em 1969, o empresário casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve quatro filhos e 14 netos. Segundo o Banco Safra, o banqueiro dedicou a sua vida à família, aos amigos, aos negócios e às causas sociais, e levou uma vida simples e reservada, sem ostentação e alheio à exposição pública.

"Ele foi um grande banqueiro, um verdadeiro empresário que construiu o Grupo Safra no mundo e conquistou sucesso por sua seriedade e visão empresarial. Foi um grande líder e muito respeitado dentro e fora da organização", diz o comunicado.

Como filantropo e amante das artes, ajudou na construção e reforma de hospitais, museus e templos de várias religiões. Gostava de colecionar livros raros e obras de arte.