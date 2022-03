Morreu Madeleine Albright, primeira mulher secretária de Estado dos EUA

JN Hoje às 18:38, atualizado às 19:10 Facebook

Morreu Madeleine Albright, a primeira mulher secretária de Estado dos EUA. Tinha 84 anos e foi vítima de um cancro.

Albright esteve no cargo entre entre 1997 e 2001, no Executivo do democrata Bill Clinton, e teve intervenção em dossiês difíceis como o pós-guerra nos Balcãs e o Médio Oriente. Na altura, Albright tornou-se a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo político na história dos Estados Unidos, mas nunca esteve na linha de sucessão para a presidência, por ser natural da antiga Checoslováquia.

Tornou-se famosa a "diplomacia dos alfinetes de peito", um termo não oficial para os significados atribuídos às pregadeiras que usava nos encontros com vários líderes mundiais.

De tal forma, que a sua coleção de mais de 200 "pins" faz agora parte do Museu Nacional da Diplomacia Americana, segundo revela a Embaixada dos EUA no Luxemburgo que partilha um dos episódios mais tensos relacionados com este adereço de moda, que era muito mais que isso.

Durante uma cimeira no ano 2000, em Moscovo, entre os EUA e a Rússia, Albright conta que Putin disse a Clinton que verificava os alfinetes de peito que ela usava usava, para tentar desvendar o que significariam. Mais tarde, perguntou-lhe diretamente por que razão estava a usar um pin com três macacos.

"Quando perguntou porque é que eu estava a usar os meus três macacos 'Não Ouçam o Mal, Não Falem o Mal, Não Vejam o Mal', respondi que era devido à abordagem de mão pesada da Rússia na Chechénia, que incluía violações significativas dos direitos humanos". Como seria de esperar, Putin ficou furioso. "O presidente Clinton olhou para mim incrédulo e receei ter posto em risco a cimeira", mas "olhando para trás, orgulho-me de ter usado os alfinetes 'malignos'", explicou.