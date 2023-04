Morreu Mary Quant, a estilista que criou a minissaia

JN Hoje às 14:01 Facebook

Mary Quant, a estilista que lançou a primeira minissaia, morreu aos 93 anos.

A morte da estilista britânica, esta manhã, no Reino Unido, foi confirmada esta quinta-feira pela família, que sublinha que Quant foi "uma das designers de moda mais reconhecidas internacionalmente".

Distinguida por Isabel II em 2015 com o título de Dama, Mary Quant foi por muitos considerada a rainha da minissaia, tendo-lhe sido atribuída a autoria da criação que revolucionou a moda dos anos 60 do século passado. Em 1966, recebeu a medalha da Ordem do Império Britânico.