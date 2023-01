Morreu menino de dez anos que caiu num buraco com 35 metros no Vietname

JN com AFP Hoje às 14:24 Facebook

O menino de dez anos que caiu, há quatro dias, num buraco com 35 metros de profundidade numa zona de obras, no Vietname, morreu esta quarta-feira. O corpo ainda não foi recuperado.

Thai Ly Hao Nam, de dez anos, terá caído num buraco de um pilar, aberto no âmbito das obras de uma nova ponte na província de Dong Thap, no sul do país. De acordo com a agência de notícias AFP, o acidente aconteceu no dia 31 de dezembro, quando a criança procurava sucata.

Durante os quatro dias em que decorreram as operações de resgate, as equipas de socorro mobilizadas para o local tentaram perfurar e amolecer o solo ao redor do buraco, de 35 metros de profundidade e 25 centímetros de largura, de forma a resgatar ao rapaz. Mas a missão revelou-se impossível e o anúncio da morte surgiu esta quarta-feira.

"Ficou preso no fundo, com vários ferimentos e sem oxigénio suficiente. Tínhamos priorizado o resgate do menino, mas as condições impossibilitaram que sobrevivesse", disse Doan Tan Buu, responsável local, aos jornalistas no terreno, adiantando que os médicos já confirmaram o óbito e que as equipas estão agora empenhadas em trazer o corpo para a superfície, uma tarefa que se adivinha "muito difícil".

O Vietname mobilizou, na terça-feira, centenas de soldados e especialistas em engenharia para tentar resgatar o rapaz.