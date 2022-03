Morreu o elefante mais sagrado do Sri Lanka. O corpo vai ser embalsamado

Beatriz Matos Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades do Sri Lanka vão realizar um funeral de Estado para o elefante mais sagrado do país, que morreu na segunda-feira. Os restos mortais do animal serão embalsamados e preservados.

Nadungamuwa Raja, 69 anos, era o mais importante dos cem elefantes cerimoniais que participam anualmente no festival de Kandy Esala Perahera (também conhecido como Festival do Dente), que acontece em julho e agosto no Templo da Relíquia do Dente Sagrado, na cidade de Kandy, centro do país. Nascido na Índia em 1953, terá sido presenteado a um monge do Sri Lanka pelo rei de Mysore.

No desfile anual daquele que é simultaneamente um importante evento religioso e uma forte atração turística da cidade, Raja costumava transportar uma caixa dourada com 34 relíquias budistas às costas, acompanhado de vários artistas e até de seguranças. De acordo com a imprensa local, o animal participou no festival durante 11 anos.

"Rei dos Elefantes, adorado pelo povo do país e do estrangeiro há muitos anos, desejo que alcances o grande nirvana de uma alma futura pela inspiração da nobre escritura realizada em honra da Arca Sagrada no Templo da Relíquia do Dente Sagrado", reagiu Gotabaya Rajapaksa, presidente do Sri Lanka, que deu instruções para que fosse realizado um funeral de Estado e para que o corpo do animal fosse preservado para as gerações vindouras.

Os restos mortais do "tesouro nacional", como lhe chamou o líder do país, serão embalsamados após a realização dos rituais fúnebres budistas, segundo a agência de notícias France-Presse.