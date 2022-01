Morreu o "guru" de Bolsonaro e ideólogo da Direita brasileira

JN Hoje às 10:44 Facebook

Morreu o escritor Olavo de Carvalho, considerado o ideólogo da Direita brasileira e criador do "bolsonarismo".

A morte do escritor, de 74 anos, foi anunciada pela família, no Facebook, que não revelou as causas da morte. Segundo uma mensagem veiculada no canal de "Telegram" de Olavo de Carvalho, no dia 15 de janeiro, cancelou as aulas online porque estava com covid-19.

Considerado o "guru" de Bolsonaro, Olavo de Carvalho esta hospitalizado na região de Richmond, na Vírginia (EUA), onde vivia há mais de 10 anos. Recentemente passou três meses no Brasil, para tratar problemas cardíacos, antes de voltar para os Estados Unidos.

"Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado", escreveu a família, nas redes sociais.

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho (1947-2022)



Com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. pic.twitter.com/mNoZjhaEh6 - Olavo de Carvalho (@opropriolavo) January 25, 2022

Natural de Campinas, em São Paulo, tinha oito filhos e 18 netos. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho intitulava-se filósofo, apesar de não ter formação na área, e ficou conhecido por vídeos e livros que apoiavam o conservadorismo político e que recusavam o discurso politicamente correto.

Olavo de Carvalho já tinha estado internado no verão de 2021 no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda e infeção sistémica.

O escritor era doente cardíaco e portador da Doença de Lyme, uma infeção que causa irritações na pele e sintomas semelhantes aos da gripe.