Morreu o homem mais velho de França. Tinha 112 anos

O homem mais velho da França, Jules Theobald, morreu, esta terça-feira, aos 112 anos na sua casa na Fort-de-France, na ilha de Martinica, Caraíbas.

Nascido em 17 de abril de 1909 - embora a lenda da família afirme que nasceu dois anos antes -, o pai de três filhos trabalhava como estivador e pescador.

Numa entrevista de 2019 à AFP, Theobald insistiu energicamente que "se dependesse de mim, viveria até os 200 anos! Tive uma vida boa! ​​Não tenho nenhum arrependimento".

Em março deste ano, os locais votaram no entusiasta dançarino e jogador de dominó para ser presidente honorário do distrito natal, Pointe des Negres. "Deixará um grande vazio, embora a sua morte fosse bastante esperada", disse o vice-presidente de Fort-de-France, Steeve Moreau, à AFP. "Ele amava a cidade. Conhecia toda a gente e todos o conheciam. Era muito próximo das pessoas."

O homem mais velho do mundo é o espanhol Saturnino de la Fuente Garcia, com 112 anos e 236 dias esta terça-feira. Nasceu dois meses e uma semana antes de Theobald. A pessoa mais velha do mundo, que ainda está viva, é agora a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos e 276 dias de idade. Por sua vez, a freira francesa Lucile Randon - que sobreviveu à covid-19 no início deste ano - é a mais velha europeia viva, com 117 anos e 236 dias.

O japonês Jiroemon Kimura, que morreu em 2013 com 116 anos e 54 dias, era o homem mais velho de todos os tempos, cuja idade foi verificada. Porém, França também foi o lar da pessoa mais velha de todos os tempos, cuja idade foi verificada de forma independente - Jeanne Calent, que morreu em 1997 com 122 anos e 164 dias.