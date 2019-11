Morreu professora francesa que passava documentos a fugitivos dos nazis

Hoje às 12:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Yvette Lundy, um nome e um rosto marcantes da resistência francesa à invasão da Alemanha nazi, durante a II Guerra Mundial, morreu no domingo, aos 103 anos. Uma vida longa e rica de uma mulher que será recordada como "um exemplo para todos".

Em 1940, Ivette Lundy começou a passar documentos falsos a famílias judaicas, a homens a fugir de trabalhos forçados ou prisioneiros de guerra em fuga, durante a ocupação nazi de França. Secretária da Câmara Municipal da cidade de Gionges, ajudou pessoas escondidas numa quinta do irmão, Georges, a fugir ao horror das tropas de Adolf Hitler.

Professora primária, Yvette fazia parte da rede de resistência francesa conhecida como a Linha de Fuga de Possum, criada entre França e Bélgica para salvar pilotos aliados que se despenhavam na França ocupada.

Em junho de 1944, aos 28 anos, Yvette foi detida e levada para o campo de concentração de Ravensbruck, na Alemanha. Foi entretanto transferida para o campo de Buchenwald, que foi libertado pelas tropas aliadas, em 1945.

"Ainda hoje penso no campo de concentração todos os dias... frequentemente à noite, antes de adormecer", disse Yvette Lundy, numa entrevista à agência de notícias France Press, em 2017. Morreu no domingo, na localidade de Epernay, anunciaram as autoridades francesas.

Professora primária, Yvette Lundy manteve-se em silêncio sobre a atividade na resistência francesa e escondeu as provações que passou às mãos dos nazis até 1954, quando decidiu começar a falar com jovens estudantes franceses e alemães, para promover a reconciliação.

"É um exemplo para todos nós", resumiu o presidente da câmara de Epernay, Franck Leroy, numa homenagem a Yvette Lundy, nas redes sociais. "Representou a honra de França numa das nossas horas mais negras", acrescentou.

Em 2017, Yvette Lundy recebeu a medalha de Grande Oficial da Legião de Honra, uma das mais altas condecorações civis em França.