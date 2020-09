Morreu segundo piloto do Canadair que caiu no Lindoso em agosto

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:21, atualizado às 14:39 Facebook

Faleceu o segundo piloto do avião Canadair que a 9 de agosto caiu do Lindoso, Ponte da Barca, durante o combate a um incêndio no Parque Nacional da Penada Gerês.

Recorde-se que, da queda da aeronave, resultou a morte, na altura, de um piloto português com 65 anos.

Jorge Jardim, morreu no local.

O outro piloto, um cidadão espanhol, foi transportado em "estado grave" para o hospital central da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo, e foi agora encontrado morto na casa dos pais.

De acordo com o "La Voz de Galicia", encontrava-se em casa dos pais "a recuperar dos ferimentos graves que sofreu", mas as causas da morte só serão conhecidas após a autópsia. O piloto pertencia a uma família "bastante acarinhada" na localidade de Babilafuente.

O mesmo jornal descreve que após dar entrada no Hospital de Viana, a vítima foi posteriormente transportado para o hospital Virgen de la Vega de Salamanca, onde foi operado. Quando teve alta "foi recebido como um herói em Babilafuente, onde estava desde essa altura em recuperação".