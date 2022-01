Morreu um dos feridos no tiroteio em universidade alemã

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

Uma das quatro pessoas baleadas por um homem armado na Universidade de Heidelberg, sudoeste da Alemanha, acabou por morrer no ataque e o autor suicidou-se de seguida, indicaram fontes policiais.

"Uma jovem morreu no hospital com ferimentos de bala", indicaram à agência noticiosa France-Presse (AFP) fontes das forças de segurança alemãs.

Stefan Wilhelm, porta-voz da polícia de Mannheim, também no sudoeste da Alemanha, indicou que o ataque ocorreu pouco depois do início da tarde, quando um homem, com uma arma com cano longo, entrou no anfiteatro do 'campus' de Neuenheimer Feld, onde estava a decorrer uma aula, e começou a disparar "visivelmente sem um alvo específico". Quatro pessoas foram atingidas pelas balas, incluindo a jovem que mais tarde morreria no hospital.

O agressor, cuja identidade não foi ainda revelada, saiu então do edifício e suicidou-se ainda dentro do 'campus', acrescentou Wilhelm, sublinhando que se supõe ser o único autor do incidente e lembrando que os investigadores da polícia alemã estão a pedir à opinião pública que "evite especulações".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, já expressou "consternação" pela morte e pelos três feridos no ataque. "Estou com o coração partido ao ouvir essas notícias", disse o líder social-democrata depois de a jovem sucumbir no hospital.

Heidelberg está localizada a sul de Frankfurt e tem cerca de 160.000 habitantes. A sua universidade é uma das mais conhecidas da Alemanha.