Morreu um dos voluntários que participava nos testes da vacina de Oxford no Brasil

Rita Neves Costa Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 28 anos, médico do Rio de Janeiro, morreu esta quarta-feira devido a complicações relacionadas com a covid-19. Ainda não é claro se tinha tomado a vacina.

O caso foi confirmado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que diz ter sido notificado do óbito a 19 de outubro e esclareceu que "o processo permanece em avaliação". Ainda não se sabe se o voluntário brasileiro terá tomado ou não a vacina.

"Foram partilhadas com a Agência os dados referentes à investigação realizada pelo Comité Internacional de Avaliação de Segurança. É importante ressalvar que, com base nos compromissos de confidencialidade ética previstos no protocolo, as agências reguladoras envolvidas recebem dados parciais referentes à investigação realizada por esse comité, que sugeriu pelo prosseguimento do estudo", lê-se no comunicado da Anvisa.

Para já a AstraZeneca, o laboratório responsável, não emitiu qualquer comentário sobre o caso, pelo que os testes com a vacina da Oxford contra a covid-19 deverão continuar.

De relembrar de que Portugal deverá receber um total de 6,9 milhões de vacinas contra a covid-19 deste laboratório. O lote faz parte da encomenda feita pela União Europeia de 300 milhões de vacinas à AstraZeneca e será distribuída pelos Estados-membros.