Morreu veterano neozelandês que lutava na guerra da Ucrânia

Kane Te Tai, um ex-soldado da Nova Zelândia que partilhava nas redes sociais a vida na linha da frente da guerra na Ucrânia, morreu em combate contra as forças russas, confirmou o Ministério das Relações Exteriores neozelandês.

O militar, de 38 anos, lutava pela Legião Internacional e partiu para a Ucrânia há cerca de um ano, para ajudar como pudesse, como contou na altura à estação TVNZ.

Te Tai, conhecido como "Turtle" (Tartaruga), serviu cerca de uma década no exército da terra natal, tendo inclusive participado em missões no Afeganistão, conta o britânico "The Guardian".

Em fevereiro, a história do veterano tornou-se mais conhecida, após a emissão de uma reportagem que incidia sobre o grupo onde Te Tai estava inserido e onde era encarado com líder da unidade, em treino de novos recrutas junto a Vuhledar.