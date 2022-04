Morte chega dos céus com mensagem de vingança

Reis Pinto Hoje às 21:33 Facebook

A primeira mensagem que chegou dos céus, nesta sexta-feira, foi de morte para pelo menos 52 pessoas que se encontravam na estação ferroviária de Kramatorsk, Ucrânia. A segunda, de vingança, podia ler-se, em russo, nos restos de um dos mísseis - "Para as crianças" - e referia-se às reivindicações do Kremlin sobre a segurança dos porta-vozes russo na região oriental de Donbass. Mas não foi a primeira mensagem inscrita em bombas ou mísseis.

Há 77 anos, essa foi a forma usada, durante a Segunda Guerra Mundial, por dois soldados negros norte-americanos, para desejarem "Boa Páscoa Adolph". Na foto, tirada num local que ainda hoje não é conhecido, um deles segura uma bomba com a inscrição, enquanto o outro posa ao lado de uma caixa de munições onde pode ler-se: "Ovos de Páscoa para Hitler".

Também na Segunda Guerra Mundial, tornou-se famosa a foto de um soldado britânico escrevendo no dorso de uma bomba "Tirpitz it's yours", antes do ataque ao famoso couraçado alemão, que estava fundeado junto a um fiorde na Noruega, onde foi afundado.