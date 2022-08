Morte de pescador português na Irlanda declarada acidente de trabalho

JN/Agências Hoje às 20:12 Facebook

Um inquérito judicial irlandês considerou, esta quarta-feira, que a morte do português José Vareiro, em 2016, ocorreu por acidente de trabalho enquanto trabalhava num barco de pesca, adiantou a presidente da Associação Portuguesa da Irlanda, Maria Manuela Silva.

José Alberto Novo Vareiro, natural de Caxinas, em Vila do Conde, tinha 53 anos quando morreu afogado após cair ao mar enquanto trabalhava a bordo do barco "Cú Na Mara" [cão de caça dos mares, em irlandês] em 01 de julho de 2016.

O inquérito no tribunal de Tralee, no Condado de Kerry, no sudoeste do país, conduzido pela magistrada Helen Lucey e adiado devido à pandemia de covid-19, pretendia apurar as circunstâncias da morte, já que esta não teve uma causa natural.

A presidente da Associação Portuguesa na Irlanda, Maria Manuela Silva, que está a prestar assistência no caso à família do pescador, disse que a decisão tomada hoje poderá ajudar na argumentação de um caso cível que está previsto começar em janeiro para tentar que a família receba uma indemnização, o que não aconteceu até agora.

"O armador reconheceu hoje pela primeira vez que o barco tinha problemas porque meses depois do acidente foram feitas remodelações profundas para ficar mais seguro", disse Silva à agência Lusa.

Um processo criminal foi arquivado anteriormente arquivado e o inquérito hoje realizado não pretendia apurar responsabilidades nem culpa.

Porém, o advogado que está a assistir a família recolheu testemunhos indicando que Vareiro não tinha colete salv- vidas nem capacete, como está previsto nas regras de segurança, e que os pescadores a bordo, incluindo um irmão da vítima, foram convencidos pelo armador a dizer o contrário para facilitar a indemnização pelo seguro, o que não se concretizou.

Vareiro deixou para trás a esposa, atualmente com 56 anos, e tinha duas filhas, hoje com 31 e 36 anos, e duas netas de 10 anos, mas não chegou a conhecer uma terceira neta, agora com 03 anos.