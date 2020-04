Mortes de Covid-19 nos EUA já ultrapassam as da guerra do Vietname

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

Os mortos registados em dois meses nos Estados Unidos devido à Covid-19 (58365), ultrapassaram os soldados norte-americanos mortos na guerra do Vietname em duas décadas (58220).

Os Estados Unidos registaram 2207 mortos nas últimas 24 horas devido à pandemia da Covid-19, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, elevando o total de óbitos para 58365.

O número de soldados dos Estados Unidos mortos na guerra do Vietname (1955-1975) totalizou 58220, segundo o balanço oficial publicado pelo Arquivo Nacional daquele país.

Embora estes dois acontecimentos não tenham nada a ver um com o outro, este é o "limiar simbólico", pois a guerra do Vietname continua a ser "um dos maiores traumas" vividos pelos norte-americanos no século XX, realça o estabelecimento de ensino superior.

Na terça-feira, os Estados Unidos ultrapassaram outra "barreira simbólica", tendo contabilizado mais de um milhão de casos diagnosticados com o novo coronavírus.

O número de infetados era então de 1.012.399 com cerca de 115 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.

Seguem-se Itália (27.359 mortos, mais de 201 mil casos), Espanha (23.822 mortos, perto de 211 mil casos), França (23.660 mortos, cerca de 169 mil casos) e Reino Unido (21.678 mortos, mais de 161 mil casos).