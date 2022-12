Mortes no Canal da Mancha agilizam política migratória inflexível

Ana Isabel Moura Hoje às 18:05 Facebook

Governo britânico promete acelerar medidas para travar entradas ilegais, depois de quatro pessoas morrerem em naufrágio de embarcação com dezenas de migrantes. Organizações que apoiam requerentes de asilo não poupam nas críticas ao Executivo londrino.

Apenas um dia depois de Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, prometer avançar, até ao final do ano, com medidas migratórias mais restritivas, a notícia da morte de pelo menos quatro requerentes de asilo no Canal da Mancha, na sequência de um naufrágio de uma pequena embarcação que transportava entre 40 a 50 pessoas, é "um lembrete preocupante" que expõe a necessidade de o Executivo agilizar a política migratória que tem sido antecipada, realçou Suella Braverman, ministra do Interior do número 10 de Downing Street.

Ao expressar "profunda tristeza" pelo incidente que ceifou a vida de pelo menos quatro pessoas - sendo que, apesar de 43 migrantes terem sido resgatados com vida na costa do condado de Kent, no Sudeste de Inglaterra, ainda não é certo se existem mais desaparecidos - a governante lembrou que "atravessar o Canal da Mancha em embarcações impróprias é uma tarefa perigosa".