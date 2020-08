Mortes por covid-19 no Irão serão três vezes mais, diz a BBC

JN/Agências Hoje às 10:13 Facebook

Uma investigação da televisão britânica BBC concluiu que o número de mortos por covid-19 no Irão foi quase o triplo do que o que o governo de Teerão tem divulgado.

Segundo a BBC, os registos do Governo, aos quais teve acesso, indicam que 42 mil pessoas perderam a vida por causa da pandemia até ao dia 20 de julho apesar de o ministério da Saúde ter comunicado oficialmente 14.405 óbitos, quase três vezes menos. A notícia da televisão pública britânica refere ainda que o número de infeções também é superior: as autoridades indicam que há 278.827 casos mas os registos médicos que a BBC consultou mostram 451.024 casos de contágio no país. A estação dá ainda conta do número de internamentos e os nomes dos doentes, assim como registos sobre sintomas e tempo de permanência nos hospitais.

Além da China, o Irão foi um dos países mais afetados pela pandemia, tendo sofrido "uma segunda vaga" nas últimas semanas

A BBC recebeu as informações através de uma fonte conhecedora dos dados, não identificada na notícia, que garante que as autoridades iranianas dão a conhecer diariamente um número de casos "muito abaixo" dos valores reais. O móbil da fonte terá sido dar a conhecer a verdade sobre o que se passa no país e "terminar com os jogos políticos" sobre a pandemia. No entanto, a televisão sublinha que não foi possível verificar se a pessoa em questão trabalha para algum departamento do governo britânico e desconhece de que forma obteve a informação relativa às vítimas da pandemia no país.

A BBC recorda que muitos especialistas têm posto em causa os números oficiais divulgados pelo Irão, devido a irregularidades na recolha de dados a nível nacional e regional. Os casos aumentaram pela primeira vez desde finais de maio depois de o governo ter autorizado o levantamento das medidas de confinamento.