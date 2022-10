Mosaico da era romana com 1600 anos descoberto na Síria

JN Hoje às 15:28 Facebook

Uma equipa de arqueólogos sírios descobriu um mosaico intacto que remonta à era romana e que é descrito como o mais importante achado arqueológico desde o início do conflito na Síria, há 11 anos.

O mosaico, com cerca de 1600 anos e 120 metros quadrados, foi encontrado num prédio antigo onde decorriam escavações sob a chancela da Direção-Geral de Antiguidades e Museus da Síria, na cidade de Rastan, tomada pelos rebeldes durante a guerra civil e cenário de combates intensos até ser recapturada pelas forças do governo sírio, em 2018. O edifício, que data do século IV, foi doado ao Estado sírio depois de ter sido comprado por empresários ligados ao Museu Nabu, no Líbano.

Entre as cenas retratadas no mosaico, composto por pequenas pedras coloridas em forma quadricular, está um retrato raro de guerreiras Amazonas, revelou à Associated Press Hamman Saad, responsável da Direção-Geral, salientando que a obra é rica em detalhes e retrata várias figuras míticas, como Neptuno, o deus romano do mar, e 40 das suas amantes, bem como Hércules e a rainha amazona Hipólita.

A descoberta arqueológica está a ser descrita como a mais importante desde o início do conflito sírio, em 2011, que levou à destruição de muitos dos achados arqueológicos do país. À semelhança dos vizinhos Turquia e Líbano, também a Síria é um tesouro para os arqueólogos, albergando algumas das relíquias mais bem preservadas de civilizações antigas, incluindo a mesquita Omíada, em Damasco, e a antiga cidade de Palmira.