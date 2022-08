Moscovo diz ter eliminado mais de 100 mercenários estrangeiros em Kharkiv

JN/Agências Hoje às 12:42 Facebook

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou ter eliminado mais de cem mercenários estrangeiros e ferido outros 50 após um ataque com mísseis de alta precisão na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia.

"A Força Aeroespacial da Rússia destruiu com armas de alta precisão um destacamento temporário de mercenários estrangeiros nas proximidades da localidade de Zolochiv, na região de Kharkiv. Foram aniquilados mais de 100 e feridos mais de 50 combatentes polacos e alemães", disse o comando russo.

Segundo o porta-voz da Defesa, Igor Konashenkov, a Força Aeroespacial russa também destruiu com mísseis de alta precisão duas subestações elétricas nas estações ferroviárias de Apostolov e Sinelnikov, na região de Dnipro.

A aviação russa atacou também as posições da 63.ª brigada motorizada do exército ucraniano nas localidades de Bilozerka e Lozov, na região de Kherson (sul), provocando mais de 160 baixas, disse.

Na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, a Força Aeroespacial russa atacou as posições de duas brigadas ucranianas com mísseis de alta precisão, provocando 260 baixas, disse Igor Konashenkov.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de cinco mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.