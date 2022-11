Moscovo entrega a Londres "provas" do envolvimento no ataque à frota

JN/Agências Hoje às 00:35 Facebook

As autoridades russas entregaram na quinta-feira, em Moscovo, à embaixadora britânica, Deborah Bronnert, um dossier com o que dizem ser provas que vinculam Londres ao ataque à frota russa no Mar Negro no passado fim de semana.

Isto foi confirmado pelo representante diplomático russo em Londres, Andrei Kelin, que adiantou que aqueles documentos vão agora ser divulgadas no sítio do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

"A prova da participação das forças especiais britânicas na preparação de ações contra a frota em Sebastopol foi entregue hoje (quinta-feira) de manhã à embaixadora britânica", disse Kelin durante uma entrevista à SkyNews.