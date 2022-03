Moscovo pede a Kiev decisões que permitam acabar com a guerra

JN/Agências Hoje às 13:10 Facebook

A Rússia apelou esta quinta-feira às autoridades ucranianas para que pensem no destino do país e do seu povo e tomem as decisões que permitam acabar com a "operação militar especial" iniciada por Moscovo há três semanas.

"Instamos o regime [do Presidente Volodymyr] Zelensky a pensar sobre o destino do país, do seu povo, a tirar as conclusões correspondentes e a tomar as decisões pertinentes", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, no seu encontro semanal com a imprensa, em Moscovo.

Zakharova disse que a Rússia continuará com a sua ofensiva militar na Ucrânia até atingir os seus objetivos.

Moscovo exige que Kiev renuncie à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e aos territórios separatistas do Donbass (leste), bem como garantias de que a Ucrânia manterá o estatuto de país não-nuclear e não será membro da NATO.

As duas partes estão envolvidas em conversações sobre um acordo de paz, que decorrem por videoconferência desde segunda-feira, depois de terem realizado três encontros presenciais na Bielorrússia.

"Atualmente, [as negociações] prosseguem em formato de videoconferência e há discussões sobre questões militares, políticas e humanitárias", disse Zakharova, citada pela agência espanhola EFE.

Zakharova também acusou Kiev de "cometer atrocidades" contra a população pró-russa no Donbass e criticou o Ocidente por não reagir.

De acordo com Moscovo, cerca de 20 pessoas foram mortas em Donetsk na segunda-feira, num alegado ataque ucraniano.

No Ocidente "ignoraram deliberadamente e mantiveram-se em silêncio sobre a recente atrocidade dos seus alunos ucranianos. Como se nada tivesse acontecido, como se nada se tivesse passado. Como se não tivesse havido um massacre de civis", disse Zakharova.