Moscovo retalia e recusa visita consular a jornalista norte-americano detido

JN/Agências Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Moscovo anunciou, esta quinta-feira, ter recusado um pedido de visita consular ao jornalista norte-americano detido desde há um mês na Rússia, em represália pela recusa dos EUA de concederem vistos a jornalistas russos.

A "embaixada dos Estados Unidos foi informada que o seu pedido de visita consular de 11 de maio a Evan Gershkovich, um cidadão norte-americano detido por espionagem, foi rejeitada", indicou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

"Outras possíveis medidas de retaliação, das quais a parte americana será informada, estão atualmente em vias de elaboração", adverte-se no texto.

PUB

O ministério convocou, esta quinta-feira, um "diplomata de alta patente" norte-americano para transmitir "o protesto" de Moscovo contra "as ações provocatórias" de Washington, que recusou vistos a jornalistas russos que acompanharam Sergei Lavrov à ONU em Nova Iorque.

No passado domingo, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, lamentou a recusa dos Estados Unidos de fornecerem vistos aos jornalistas russos destacados para o acompanhar, na segunda e terça-feira, no decurso da sua deslocação à sede da ONU em Nova Iorque, onde a Rússia assegura este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança.

"Não esquecemos nem perdoaremos", assinalou Lavrov, ao denunciar uma decisão "cobarde" dos norte-americanos.

Estas novas tensões entre Moscovo e Washington surgem alguma semanas após a detenção de Evan Gershkovich, suspeito de "espionagem" pelas autoridades russas, uma acusação negada pelos EUA e pelo jornalista.

A embaixadora norte-americana na Rússia, Lynne Tracy, visitou-o pela primeira vez em 17 de abril no seu centro de detenção moscovita.

Diversos observadores consideram que pode servir a Moscovo no âmbito de uma eventual troca de prisioneiros com Washington.