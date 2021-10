Motards portugueses fazem-se à estrada para entregar ajuda a Moçambique

JN/Agências Hoje às 16:48 Facebook

Três motards de uma associação que angariou bens para o Hospital Geral do ​​​​​​​Marrere, em Moçambique, iniciam a 14 de novembro uma viagem de 13 mil quilómetros entre a Cidade do Cabo e Nampula, onde entregarão a ajuda recolhida.

A associação 'Bikers Without Frontiers' pretende, com este percurso, chamar a atenção das pessoas para o território africano e as dificuldades que este atravessa.

E escolheu o Hospital Geral do Marrere como a primeira instituição a receber a ajuda recolhida, pois foi aí que o projeto nasceu depois de Paulo Almeida, um dos fundadores da associação, ter visitado esta instituição, 50 anos após ali ter nascido.

Da visita e da conversa com o diretor deste hospital nasceu a vontade de fazer a diferença e de ajudar na angariação dos mais elementares bens de que a instituição necessita.

Depois de elaborada a lista com as necessidades maiores do hospital - material para a recuperação de paredes e esgotos, tintas, equipamento hospitalar, como camas, cadeiras, biombos, secretárias, monitores cardíacos, e consumíveis hospitalares: máscaras, batas, sapatos, termómetros - os 'motards' iniciaram a campanha de recolha que culminou num contentor cheio de ajuda.

O material está já a caminho do Porto de Nacala para ser entregue ao hospital numa cerimónia que contará com a presença de três elementos da associação que iniciam a viagem em 14 de novembro, entre a Cidade do Cabo (África do Sul) e Nampula (Moçambique).

O presidente da BWF, Paulo Almeida, e os outros elementos Rafael Paulino e Carlos Martins, pretendem entregar em mão o contentor.

"Deste modo, os muitos particulares ou empresas doadoras terão a certeza de que a sua doação chegará aos verdadeiros destinatários", segundo uma nota da associação enviada à agência Lusa.

Dois dias antes, em 12 de novembro, os três motociclistas participarão numa cerimónia simbólica desta partida, junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.