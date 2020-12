Motoristas estão a fazer testes à covid-19 sozinhos antes de atravessar a Mancha

Ana Sofia Rocha Hoje às 15:46 Facebook

Os camionistas e motoristas presos na fronteira entre o Reino Unido e a França já receberam os kits de testagem para a covid-19 e estão a fazê-los sozinhos, sem o auxílio de profissionais de saúde.

Se obtiverem um resultado negativo, vão poder retomar as rotas de regresso aos países de origem, sabendo que o Natal será passado em viagem.

Os testes apresentam o resultado em cerca de 30 minutos, mas é preciso esperar que "alguém de coordenação do terreno identifique o teste como negativo e coloque o resultado no sistema", explicou Ricardo Pereira, que está há três dias retido num aeródromo perto do porto de Dover.

O resultado do teste chegará por mensagem de texto e servirá de permissão para travessia do Canal da Mancha. Ainda assim, explica Ricardo, que fez o teste ao fim da manhã e que deu negativo, orientado pela esposa que é enfermeira em Portugal, não se sabe quando irão arrancar.

"Temos que ter paciência com estas pessoas que estão aqui a ajudar a resolver a situação, estão num corre-corre desenfreado", disse o Português de Vila do Conde.

Os "self-test kits" foram distribuídos ao início da manhã desta quarta-feira, depois de alguns desacatos entre motoristas e a polícia britânica em vários pontos de Dover.

Ricardo foi um dos felizes contemplados com o teste, mas admite que há muita gente que vai ficar para trás porque ainda não receberam os kits.