Mudança de sistema de oxigénio mata vários doentes covid no Peru

O Peru registou 307 mortos nas últimas 24 horas, vários durante um processo de mudança do sistema de oxigenação em hospitais em Talara,de acordo com fontes oficiais.

O Peru contabilizou até agora 54.285 mortos e 1.626.519 infestados, depois de nas últimas 24 horas ter identificado 5.305 casos.

A situação crítica que o sistema de saúde enfrenta em muitas cidades do país traduziu-se nestas mortes em hospitais da Segurança Social e do Ministério da Saúde em Talara, no norte do país.

O autarca local, José Vitonera Infante, disse à estação de rádio RPP que tinha recebido um relatório de 28 mortes, embora a Provedoria de Justiça tenha indicado antes o óbito de pelo menos 13 pessoas.

O representante da Provedoria de Justiça, César Orrego, disse à RPP que os pacientes morreram enquanto o sistema de oxigenação estava a ser mudado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.903.907 mortos no mundo, resultantes de mais de 133,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 16.904 pessoas dos 826.327 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.