Mulher com 78 anos tenta assaltar banco

JN Hoje às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 78 anos voltou a tentar assaltar um banco, nos Estados Unidos da América, pela terceira vez. Bonnie Gooch já tinha sido condenada por roubo em 1977 e 2020.

Bonnie Gooch, de 78 anos, foi detida com uma caução de 25 mil dólares, na quarta-feira, por tentar roubar um banco em Pleasant Hill, no Missouri.

Depois do alerta do assalto, os agentes da polícia detetaram um carro que correspondia à descrição do veículo fornecida pelos funcionários do banco a alguns quilómetros do local do crime e mandaram-no parar.

PUB

"Obviamente foi uma situação tensa", disse o chefe da Polícia de Pleasant Hill, Thomas Wright, à "FOX 4 News" do Kansas. "Mas quando as mãos de uma mulher idosa saem do carro e percebemos que é ela quem está a conduzir o veículo suspeito, é um pouco chocante", acrescentou. Dentro do automóvel havia notas espalhadas pelo chão e a mulher cheirava muito a álcool segundo as autoridades.

A norte-americana já foi condenada pelo assalto de um banco na Califórnia em 1977 e um no subúrbio da cidade do Kansas, em 2020. Na altura do segundo assalto, o filho disse que a mãe "estava fora de si" e tinha deixado a casa "zangada e a dizer que ia assaltar um banco", de acordo com o documento do tribunal, citado pela "Fox 4 News". Esteve em liberdade condicional até novembro de 2021.

Bonnie Gooch não tem nenhuma doença diagnosticada.