Mulher de traficante perde controlo do carro e causa vários feridos em Espanha

Beatriz Mota Hoje às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Digna Días Oubiña, mulher do traficante de droga Luis Falcón, conhecido como "Falconetti", irrompeu com o carro numa tenda nas festas de São Miguel de Deiro, em Pontevedra, Galiza. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade.

O acidente ocorreu por volta das 23.25 horas, (22.25 horas em Portugal continental), no dia 7 de maio.

A mulher, de 82 anos, relatou posteriormente à Guarda Civil que tinha perdido o controlo do carro.

PUB

A idosa fez o teste de drogas e álcool, porém testou negativo para ambas as substâncias. De acordo com o jornal espanhol "El País", o veículo ligeiro, um Smart automático, no qual viajava também o conhecido criminoso colidiu com uma das tendas da festa, onde estavam muitas pessoas no momento do embate.

ÚLTIMA HORA | Un coche atropela varias persoas nas festas de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa https://t.co/yMP7jrcF6E pic.twitter.com/pFCOoCbJ5M - G24 (@G24Noticias) May 7, 2023

Segundo testemunhas, o casal assistia ao concerto da orquestra Paris de Noia dentro do carro quando o veículo entrou em movimento. A condutora não foi capaz de controlá-lo, tendo este percorrido pelo menos 15 metros dentro do recinto e causado 18 feridos, dois dos quais com gravidade, um menor e uma mulher de 66 anos.

Digna Días está a ser investigada e a Polícia Judiciária da Guarda Civil de Cambados abriu um processo que aponta para uma possível acusação por "crime de lesões corporais imprudentes", relata o "El País".

Quando questionado sobre o ocorrido, Gonzalo Durán, presidente da Câmara de Vilanova, afirmou que "foi um acidente lamentável, havia muita gente, mas poderia ter sido muito pior porque felizmente a tenda não caiu, apenas o pilar", acrescentando que existem apenas dois motivos para este acidente: falha mecânica ou descuido da condutora.