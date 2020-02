Mulher de turista italiano em Tenerife infetada com o novo coronavírus

JN/Agências Hoje às 17:07 Facebook

A mulher do turista italiano infetado com o novo coronavírus apresentou resultados positivos na primeira análise realizada no Hospital Candelaria, onde está isolada desde a noite de segunda-feira.

Fontes do governo espanhol indicaram que, embora em princípio ela não apresente nenhum sintoma, foi realizado teste devido à sua proximidade com a pessoa infetada (um médico italiano proveniente da região da Lombardia, em Itália e que estava em Santa Cruz de Tenerife, nas ilhas Canárias), tendo este dado positivo.

Com esta confirmação elevam-se para cinco os casos registados em Espanha, um deles na Catalunha, de uma mulher que vive em Barcelona e que viajou nos últimos dias para o norte da Itália.

Cerca de mil turistas hospedados num hotel em Adeje, no sul de Tenerife, onde esteve hospedado o italiano confirmado como infetado pelo Covid-19 e a sua mulher, foram isolados por indicação das autoridades sanitárias, de acordo com a imprensa espanhola.

O Governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias ativou, nas primeiras horas desta terça-feira, o protocolo em vigor em caso de infeção com o Covid-19 e, como medida preventiva, procedeu à colocação em quarentena do parceiro da pessoa infetada, assim como cerca de mil turistas que estavam instalados no mesmo hotel.

Segundo vários órgãos de comunicação social, no estabelecimento hoteleiro estão a ser efetuados controlos de saúde às pessoas que possam ter tido contacto com a pessoa infetada.