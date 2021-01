Mulher detida em Benidorm por cortar cordas a operários "alpinistas"

Paulo Lourenço Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi detida em Benidorm, Espanha, quando tentava cortar as cordas que mantinham suspensos dois operários, que estavam a trabalhar na remodelação de um arranha-céus, ao nível do 13.º andar. Viveram-se momentos de pânico e um dos trabalhadores teve de se agarrar ao beiral de uma janela para evitar a queda no vazio.

Fontes policiais, citadas pelos meios de comunicação espanhóis, adiantam que a Polícia Nacional confirmou a detenção da mulher, moradora no 24.º andar do prédio, situado na primeira linha de praia, na sequência do sucedido.

Os relatos citados contam que a mulher cortou uma das cordas que seguravam dois operários e preparava-se para fazer o mesmo com o cabo de segurança, quando alguém deu o alarme. Um dos trabalhadores começou a gritar e teve de se agarrar com toda a força ao parapeito de uma janela até ser socorrido.

Segundo as mesmas fontes foi "por muito pouco" que o homem não caiu de uma altura de mais de 40 metros perante o olhar aterrorizado dos transeuntes.

Vizinhos agredidos

Perante os gritos dos operários e dos que assistiam, a mulher fechou a janela e não conseguiu concluir o corte da segunda corda. Já no interior de casa, quando os vizinhos lhe bateram à porta, foram agredidas por ela e pelo marido, que alegaram que os operários "alpinistas" lhe haviam estragado os apoios de uma janela.

À chegada da polícia ainda tentaram negar os factos, mas as testemunhas não deixavam dúvidas.

PUB

A mulher acabou detida e pode vir a ser acusada de homicídio na forma tentada. Já o marido ficou em liberdade, porque, na altura em que ocorreu o corte da corda, não estava em casa. Os agentes policiais admitem que a protagonista do caso insólito possa sofrer de perturbações psíquicas.

Os factos aconteceram esta quarta-feira naquela cidade balnear da província de Alicante no Leste de Espanha, mas só esta quinta-feira foram tornados públicos.