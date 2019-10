Mulher deu à luz bebé com quase seis quilos. "Uma mini-lutadora de sumo"

Ontem às 23:48 Facebook

Uma mulher deu à luz uma menina com quase seis quilogramas, em Sydney, na Austrália. É o segundo filho de Emma Millar a nascer com mais de cinco quilogramas.

Emma Millar, de 27 anos, deu à luz "uma menina saudável" e grande, esta semana, após uma cesariana de emergência. A menina nasceu com 5,88 quilogramas, às 38 semanas e dois dias de gestação, no hospital Wollongong, em Sydney, na Austrália.

"Parece uma mini-lutadora de sumo", comentou Emma Millar, após o nascimento da filha, Remi. "Tive diabetes gestacional e sabia que ia ter uma bebé grande, mas tão grande", acrescentou, em declarações à imprensa australiana.

"Às 35 semanas, uma ecografia revelou que ela pesava cerca de quatro quilogramas, mas nunca pensei que cresceria tanto", nas três semanas que se seguiram até ao parto. "As águas rebentaram e tive de fazer uma cesariana de emergência, mas acho que não conseguiria ter um parto normal", reconheceu Emma Millar.

Para o casal Millar, Emma e Daniel, os filhos grandes não são uma novidade. Remi é o terceiro rebento do casal e se o primeiro, Ace, agora com quatro anos, nasceu com um peso dentro do normal, 3,8 quilogramas, já o segundo, Willow deu que falar - pesava 5,5 quilogramas à nascença. Tem agora dois anos.

"Willow também é uma grande rapariga, mas como é muito magra fica equilibrado", disse Emma, sustentando que Remi entrou, verdadeiramente, em grande na família Millar. "Os irmãos adoram-na e ela é saudável e muito bem-disposta", acrescentou.