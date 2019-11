Mulher do ex-líder do Estado Islâmico capturada pela Turquia

Hoje às 13:21 Facebook

O presidente turco disse esta quarta-feira que a Turquia capturou a mulher de Abu Bakr al-Baghdadi, chefe do grupo Estado Islâmico morto pelas forças especiais norte-americanas no final de outubro.

Depois de liderar a operação que levou à morte de Al-Baghdadi, os Estados Unidos "lançaram uma gigantesca campanha de comunicação", disse Erodgan, em Ancara. "Quanto a nós [Turquia], detivemos a mulher dele. Digo isso hoje pela primeira vez, mas não nos gabamos", ressalvou o presidente turco, sem indicar quando ou onde a detenção ocorreu.

O governante anunciou ainda a detenção de uma irmã e um cunhado de Al-Baghdadi, um dia depois de oficiais turcas já terem avançado que vários familiares do extremista tinham sido detidos pelas forças turcas na Síria.

Donald Trump anunciou, a 27 de outubro, a morte de Al-Baghdadi durante uma operação, na noite anterior, no noroeste da Síria, a poucos quilómetros da fronteira com a Turquia. No dia seguinte ao anúncio, a Turquia alegou que os seus serviços de informação e militares mantiveram "intenso" contacto com os homólogs norte-americanos na noite da operação que levou à morte de Al-Baghdadi.