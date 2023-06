Mulher equatoriana acorda dentro do caixão no seu próprio velório

JN/Agências Hoje às 14:52 Facebook

Uma idosa equatoriana acordou dentro de um caixão, no seu próprio velório, e está a ser tratada no mesmo hospital estatal que a declarou morta dois dias antes. A história foi contada pelo filho da mulher no domingo.

Um vídeo publicado no Twitter mostra Bella Montoya, de 76 anos, no seu próprio caixão aberto, a respirar ofegantemente enquanto dois homens a assistem.

O filho, Gilbert Balberán, disse que "ela estava a bater no caixão", com a mão esquerda, após um velório de cinco horas.

Balberán recebeu um caixão doado para a mãe, devido à pobreza da família, depois de o hospital público Martin Icaza, da cidade costeira de Babahoyo, no Equador, a ter declarado morta na sexta-feira.

"Até nos deram uma certidão de óbito", informou o filho num vídeo transmitido pelos meios de comunicação social locais.

Os media equatorianos noticiaram o insólito incidente, com manchetes a celebrar a "ressurreição" da mulher.

"A minha mãe está a oxigénio. O coração está estável. O médico apertou a mão dela e ela reagiu", disse Balberán numa reportagem ao jornal "El Universo".

"Disseram-me que isso é bom, porque significa que ela está a reagir pouco a pouco".

A idosa deu entrada no hospital com suspeita de derrame cerebral "e entrou em paragem cardiorrespiratória sem responder às manobras de reanimação, pelo que o médico de serviço confirmou a sua morte", disse o Ministério da Saúde do Equador num comunicado feito no domingo.

O ministério informou que foi criada uma comissão para investigar o incidente e que supervisionará o tratamento de Montoya.

Balberán disse que visitou a mãe na unidade de terapia intensiva do hospital, no domingo."Pouco a pouco, estou a compreender o que aconteceu. Agora só rezo para que a saúde da minha mãe melhore. Quero-a viva e ao meu lado", afirmou.