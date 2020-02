Hoje às 00:10 Facebook

Uma mulher proveniente de Milão está internada no Hospital de São João, no Porto, com suspeita de infeção pelo novo coronavírus.

A notícia foi avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo a qual a paciente será, agora, submetida às análises necessárias.

De recordar que, ao final da tarde desta segunda-feira, o JN apurou que o 14.º caso suspeito referenciado em Portugal, igualmente com ligações a Itália, teve resultado negativo.